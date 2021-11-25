В Кузбассе объявили трехдневный траур после трагедии на шахте

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам. Он продлится с 26 по 28 ноября.

Как сообщает правительство Кузбасса, Сергей Цивилев только что встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте. Глава региона пообещал им помощь и поддержку. В дни траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов, а также отменены все развлекательные мероприятия и передачи.

В настоящее время неизвестна судьба 35 горняков, которые пропали после взрыва на шахте "Листвяжная". 11 их коллег найдены погибшими. А что произошло с остальными шахтерами и где они находятся, пока не установлено. Связи с ними нет.

В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены из-за угрозы повторного взрыва. Горноспасатели были вынуждены экстренно покинуть шахту и подняться на поверхность. Как только концентрация опасного газа придет в норму, поиски пропавших будут продолжены.