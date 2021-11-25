В Кузбассе объявили трехдневный траур после трагедии на шахте

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам. Он продлится с 26 по 28 ноября.
Как сообщает правительство Кузбасса, Сергей Цивилев только что встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте. Глава региона пообещал им помощь и поддержку. В дни траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов, а также отменены все развлекательные мероприятия и передачи.
В настоящее время неизвестна судьба 35 горняков, которые пропали после взрыва на шахте "Листвяжная". 11 их коллег найдены погибшими. А что произошло с остальными шахтерами и где они находятся, пока не установлено. Связи с ними нет.
В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены из-за угрозы повторного взрыва. Горноспасатели были вынуждены экстренно покинуть шахту и подняться на поверхность. Как только концентрация опасного газа придет в норму, поиски пропавших будут продолжены.
Путин заявил о надежде спасти как можно больше людей с шахты "Листвяжная"
Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. "Это большая беда, люди погибли", - сказал Владимир Путин. "И, честно говоря, кроме того, что я дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, уже несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области, руководителями спасательных служб - они делают все возможное", - отметил президент РФ. "Ситуация, к сожалению, легче не становится, и есть опасность и для жизни самих спасателей", - добавил он.
"Сейчас на месте принимают необходимые решения, будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - подчеркнул российский лидер. "Действительно, когда люди уходят из жизни, это всегда большая трагедия для семьи, для родственников, большая беда", - сказал он. "Посмотрим, какой будет результат спасательной операции", - заключил Путин.