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25.11.2021 15:35
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе объявили трехдневный траур после трагедии на шахте

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам. Он продлится с 26 по 28 ноября.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
В Кузбассе приостановили поиск пропавших шахтеров из-за угрозы взрыва

Как сообщает правительство Кузбасса, Сергей Цивилев только что встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте. Глава региона пообещал им помощь и поддержку. В дни траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов, а также отменены все развлекательные мероприятия и передачи.

В настоящее время неизвестна судьба 35 горняков, которые пропали после взрыва на шахте "Листвяжная". 11 их коллег найдены погибшими. А что произошло с остальными шахтерами и где они находятся, пока не установлено. Связи с ними нет.

В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены из-за угрозы повторного взрыва. Горноспасатели были вынуждены экстренно покинуть шахту и подняться на поверхность. Как только концентрация опасного газа придет в норму, поиски пропавших будут продолжены.

Путин заявил о надежде спасти как можно больше людей с шахты "Листвяжная"

Текст: Кира Латухина
ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе - большая беда, делается все возможное, но ситуация не становится лучше. Об этом заявил президент России на встрече с сербским коллегой в Сочи.

Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. "Это большая беда, люди погибли", - сказал Владимир Путин. "И, честно говоря, кроме того, что я дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, уже несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области, руководителями спасательных служб - они делают все возможное", - отметил президент РФ. "Ситуация, к сожалению, легче не становится, и есть опасность и для жизни самих спасателей", - добавил он.

Фото: Александр Патрин/ РИА Новости
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"Сейчас на месте принимают необходимые решения, будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - подчеркнул российский лидер. "Действительно, когда люди уходят из жизни, это всегда большая трагедия для семьи, для родственников, большая беда", - сказал он. "Посмотрим, какой будет результат спасательной операции", - заключил Путин.

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