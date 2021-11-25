В Кузбассе горноспасатели покидают шахту из-за угрозы взрыва

В Кузбассе отделения горноспасателей экстренно покидают шахту "Листвяжная". В горной выработке может произойти еще один взрыв метана.

- Срочно выводят всех горноспасателей из шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя администрации шахты.

По предварительным данным, в шахте также не работает вентиляция.

Ранее администрация Кузбасса сообщала, что системы вентиляции в шахте работают, загазованность минимальная. Однако теперь выяснилось, что остающимся под землей шахтерам угрожает серьезная опасность.

Напомним, взрыв в шахте в рабочем поселке Грамотеино прогремел сегодня около 8 часов 35 минут утра по местному времени. По предварительным данным, в одном из штреков произошел хлопок метановоздушной смеси, затем начался пожар и сильное задымление.

В этот момент под землей находились 285 горнорабочих. 239 из них в настоящее время удалось поднять на поверхность в первые часы после аварии. Еще 46 горняков остаются в шахте, 11 из них погибли. Поиски пропавших продолжаются.