На дорогах столичного региона появляется все больше выделенных полос

Почти шесть километров новых выделенных полос появятся на дорогах Москвы, а в Подмосковье впервые освободят для общественного транспорта участки самых загруженных шоссе. Как в унисон говорят и столичные, и областные власти, это позволит значительно ускорить движение автобусов на дорогах с интенсивным движением.

В столице полосы с буквой "А" вводят на участках, где общественный транспорт не имеет приоритета и зачастую попадает в общую пробку. Так, например, происходило на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе. Здесь не так много места, чтобы "разгуляться" с разметкой. Но по итогам анализа дорожной обстановки выяснилось: даже 50 метров выделенной полосы со стороны области вполне могут улучшить ситуацию. По расчетам транспортного комплекса, автобус С919, который ежедневно перевозит больше тысячи пассажиров, сможет курсировать на этом участке каждые пять минут.

Самой длинной из новых выделенок станет полоса на Новорязанском шоссе. Она протянется более чем на 4 километра между МКАД и метро "Кузьминки". Здесь проходит магистральный маршрут М79, ежедневная аудитория которого - более 8 тысяч человек. Остальные новые выделенки пройдут по второстепенным улицам, ведущим к метро "Волгоградский проспект" и "Шоссе Энтузиастов". Они заработают с 13 декабря, водители узнают об этом с помощью знаков, разметки и подсказок навигатора.

В Подмосковье тем временем началось тематическое голосование на портале "Добродел", по итогам которого должна решиться судьба 10 выделенных полос, которые предполагается обустроить в течение следующего года в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском округе, Подольске, Красногорске и Химках. Во всех этих муниципалитетах есть участки дорог с круглосуточными пробками - обычно они располагаются на въезде в город, где вылетные магистрали собираются в узкие "пробочные горлышки", теряя полосы из-за плотной застройки. Как говорит министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, выделенки на таких участках дадут возможность общественному транспорту ехать на 20 процентов быстрее.

Министр уточнил, что выделенки в обе стороны планируется организовать в Химках на улице Молодежной, в Люберцах на Новорязанском шоссе, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Балашихе на шоссе Энтузиастов, в Подольске на улице Кирова. А в сторону Москвы предлагается освободить полосу для общественного транспорта на Ярославском и Осташковском шоссе в Мытищах, на автодороге "А-105 Москва - Домодедово" и Каширском шоссе в Ленинском округе, на Волоколамском шоссе в Красногорске.

Каждая выделенная полоса позволяет пассажирам проходящих по ней автобусов добираться до места назначения в среднем на 20 минут быстрее

"Оставить свой голос могут автомобилисты и пассажиры общественного транспорта не только тех муниципалитетов, в которых предлагают организовывать выделенные полосы, но и жители других городов", - добавил Гержик. Те полосы, за которые граждане проголосуют наиболее активно, начнут обустраивать в первую очередь.