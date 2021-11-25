Постановление правительства Новосибирской области от 25 ноября 2021 года № 480-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 11.11.2021 № 001/001-11267-2021, от 24.11.2021 № 001/001-11668-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 08.11.2021 № 54-00-01/001-11128-2021" дополнить словами ", от 11.11.2021 № 001/001-11267-2021, от 24.11.2021 № 001/001-11668-2021";

2) пункт 3.1 признать утратившим силу;

3) в пункте 4:

а) в подпункте 1 слова "от общей вместимости зала" заменить словами "от проектной вместимости зала";

б) в подпункте 2 слова "от общей вместимости зала" заменить словами "от проектной вместимости зала";

в) в подпункте 3 слова "от общей вместимости зала" заменить словами "от проектной вместимости зала";

г) в подпункте 4 слова "от общей вместимости места проведения мероприятия" заменить словами "от проектной вместимости места проведения мероприятия";

4) дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:

"4.1. Увеличение численности одномоментного присутствия зрителей (посетителей) при осуществлении деятельности, указанной в подпунктах 1, 2 пункта 4, абзаце втором пункта 7 настоящего постановления, до 70% от проектной вместимости зала, в котором осуществляется деятельность, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

наличие у граждан (зрителей, посетителей) QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации;

наличие у всех работников, участвующих в осуществлении деятельности, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус".

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

4.2. Увеличение численности участников на официальных мероприятиях, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего постановления, до 70% от проектной вместимости места проведения мероприятия, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус";

наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус";

принятие Губернатором Новосибирской области или уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области на основании заявки организатора мероприятия решения о возможности проведения мероприятия с учетом положений настоящего пункта и эпидемиологической ситуации по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, а также обеспечение контроля за соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".";

5) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

"7.2. Допуск посетителей в павильоны зоопарков обеспечивается при наличии у граждан (посетителей) действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, при соблюдении действующих санитарных требований и наличии у всех работников, участвующих в осуществлении деятельности, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус".

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.".

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 № 437-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







