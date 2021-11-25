Нововведение "ВКонтакте" разозлило пользователей

Соцсеть "ВКонтакте" приняла решение временно закрыть свой новый сервис знакомств после жалоб пользователей.

Многие из зарегистрированных участников "ВКонтакте" обнаружили, что на основе их данных были созданы анкеты для "VK Знакомства". В анкеты была добавлена информация из профилей, включая места работы и учебы, привычки, а также фотографии, в том числе уже удаленные из профилей.

Кроме того, у пользователей, скрывших дату рождения, в анкете отображался соответствующий этой дате знак зодиака.

Часть людей, которые не создавали анкеты на сервисе "VK Знакомства", получили сообщения с предложениями о знакомтствах и встречах.

В настоящее время страница по адресу vk.com/dating выдается сообщение: "Приложение выключено и доступно только администраторам".

Директор по развитию директор по развитию суперприложения VK Антон Циварев написал на своей странице, что компания вынуждена "приостановить его [сервиса "VK Знакомства" - ред.] работу, детально изучить все жалобы и проанализировать причины возникновения сложившейся ситуации".