Новый кроссовер Skoda назвали Afriq - в честь "Дакара"

Компания Skoda рассказала, как будет называться восьмой студенческий концепт, создающийся на базе кроссовера Kamiq. Также чехи поделились техническими подробностями о новинке.

Напомним, что ежегодно компания Skoda предлагает лучшим студентам технического училища стать участниками проекта по созданию автомобиля: за основу берётся, как правило, серийная модель и переосмысливается. Никаких ограничений, кроме того, что задумка должна быть всё-таки воплотима в жизнь, нет.

В этом году студенты превращают Skoda Kamiq в болид для ралли-рейдов. В этом им помогают специалисты подразделения Skoda Motorsport.

Концепт назвали Afriq, что является отсылкой к первому участию марки в "Дакаре" в 2018 году: серийный Skoda Kodiaq был использован в качестве вспомогательной машины командой Barth Racing из Чехии, он преодолел 10 000 км. Также название Afriq было выбрано из-за того, что Skoda Auto с 1 января 2021 года координирует деятельность Volkswagen Group в Северной Африке.

Известно, что длина Afriq составляет 4362 мм, а колёсная база - 2649 мм. Длина Skoda Kamiq меньше - 4241 мм, а вот расстояние между ступицами - больше: 2651 мм.

Ранее Skoda публиковала официальные изображения студенческого ралли-кроссовера на базе Kamiq.