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25.11.2021 11:13
Рубрика: Общество

Нутрициолог назвала идеальное лакомство для похудения

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нутрициолог Ирина Степная посоветовала ежедневно употреблять ананас для похудения. По ее словам, этот фрукт богат витаминами группы В, С, А и микроэлементами - железом, магнием и кальцием.

Фото: iStock
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"Я советую есть ананас людям, желающим улучшить работу кишечника, тем, кто страдает метеоризмом и запорами", - рассказала Степная РИА Новости.

Также она порекомендовала желающим похудеть добавлять в рацион 150 граммов ананаса в день. Причем лучшим сочетанием с фруктом, по мнению эксперта, станут молочные продукты. В тоже время Ирина Степная напомнила, что ананас противопоказан аллергикам и людям, страдающим гастритом и язвой желудка.

Ранее диетолог рассказала о продуктах, которые способствуют наиболее активному накоплению опасного висцерального жира вокруг внутренних органов, провоцируя в том числе ожирение печени. Особенно вредит организму регулярное употребление пищи с большим количеством насыщенных жиров.

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