Нутрициолог назвала идеальное лакомство для похудения

Нутрициолог Ирина Степная посоветовала ежедневно употреблять ананас для похудения. По ее словам, этот фрукт богат витаминами группы В, С, А и микроэлементами - железом, магнием и кальцием.

"Я советую есть ананас людям, желающим улучшить работу кишечника, тем, кто страдает метеоризмом и запорами", - рассказала Степная РИА Новости.

Также она порекомендовала желающим похудеть добавлять в рацион 150 граммов ананаса в день. Причем лучшим сочетанием с фруктом, по мнению эксперта, станут молочные продукты. В тоже время Ирина Степная напомнила, что ананас противопоказан аллергикам и людям, страдающим гастритом и язвой желудка.

Ранее диетолог рассказала о продуктах, которые способствуют наиболее активному накоплению опасного висцерального жира вокруг внутренних органов, провоцируя в том числе ожирение печени. Особенно вредит организму регулярное употребление пищи с большим количеством насыщенных жиров.