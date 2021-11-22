Врач назвала три продукта, разрушающие даже печень непьющих

Есть ряд продуктов, которые способствуют наиболее активному накоплению опасного висцерального жира вокруг внутренних органов, провоцируя в том числе ожирение печени. Особенно вредит организму регулярное употребление пищи с большим количеством насыщенных жиров, предупредила диетолог Анхела Морено в интервью La Vanguardia.

По ее словам, крайне негативно влияет на здоровье колбаса и магазинная выпечка. В результате такой "диеты" с серьезными проблемами печени к врачам обращаются люди, которые в принципе не употребляют алкогольные напитки. Последние, напомним, связаны с развитием фиброза, цирроза и ряда других смертельно опасных заболеваний.

Также для нормального функционирования печени важно максимально сократить в рационе углеводы с высоким гликемическим индексом. Особенно это касается сладких напитков с фруктозой, в том числе энергетиков, предупредили в агентстве по безопасности пищевых продуктов Испании.

Отмечается, что основными факторами риска развития неалкогольной жировой болезни печени являются ожирение, сахарный диабет, высокий холестерин.

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал основной симптом жировой болезни печени. Часто заболевание проявляется вздутием живота.

Ранее специалисты изучили действие двух некалорийных подсластителей (сукралозы и экстракта стевии) и пришли к выводу, что синтетические и натуральные заменители сахара могут спасти печень от ожирения.