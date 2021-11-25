Песков рассказал об отношении Путина к ковид-ограничениям

Президент никогда не уходит от ответственности, при этом он сторонник продуманных действий. В беспрецедентной ситуации пандемии нужно сподвигнуть граждан к вакцинации. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Владимир Путин к непопулярным мерам по коронавирусу, в частности, связанным с QR-кодами, Песков заметил: "Президент никогда не уходил от ответственности, и когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, всегда брал ответственность на себя, неоднократно это доказывал в самые непростые моменты​​"​. Пресс-секретарь главы государства призвал никогда это не забывать.

"Президент - сторонник продуманных и сбалансированных действий. Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией - пандемия, смертность, продолжающиеся волны", - сказал Песков. "И основная задача - сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались - конечно, диктует необходимость целого ряда мер", - заключил он.