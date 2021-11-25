Песков рассказал подробности участия Путина в эксперименте с назальной вакциной

Президент РФ Владимир Путин привился назальной вакциной в виде жидкости, уточнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы вчера разъяснили: конечно, президент имел в виду - поскольку это шприц был - конечно, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку и таким образом происходит вакцинация", - заметил Песков.

"Ему сделали бустерный укол "Спутник Лайт", потом, через сутки, укол назальной вакциной, которая в состоянии жидкости вдыхается человеком", - рассказал пресс-секретарь президента. "Однозначно, конечно, имелась в виду жидкость, порошок же вы не можете шприцом впрыснуть", - добавил он.