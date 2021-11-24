Путин получил жидкую назальную вакцину от коронавируса

Президенту впрыснули назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, побочных эффектов не было, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", - уточнил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, Владимир Путин рассказал, что замглавы центра Гамалеи Денис Логунов впрыснул ему назальную вакцину на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт".
"Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было", - сообщил Песков.