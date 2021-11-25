По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино

"Пушкинская карта" открывает все новые возможности для своих обладателей. В новом году молодые люди смогут потратить "культурные" деньги не только на билет в театр, музей или консерваторию, но и на поход в кино.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ, обладатели "Пушкинских карт" смогут посмотреть отечественные картины, снятые при поддержке Фонда кино и Минкультуры. Новая опция станет доступна с февраля 2022 года, уточняет ТАСС.

Так в ведомстве отреагировали на предложение президента России Владимира Путина расширить возможности "Пушкинской карты" и таким образом поддержать отечественных кинопроизводителей.

Напомним, что в 2022 году номинал "Пушкинской карты" будет увеличен до 5000 рублей. Обладателями карты могут стать граждане в возрасте от 14 до 22 лет.