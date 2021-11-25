Премьер Беларуси оценил перспективы сотрудничества с ШОС

Создание Банка развития и Фонда развития ШОС, по мнению премьера Беларуси Романа Головченко, позволит получить не только дополнительную финансовую поддержку, но и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие стран союза. Именно в этом состоит актуальность формирования данных финансовых институтов, пояснил он, выступая на заседании Совета глав правительств этой международной организации.

Перспективной представляется, по мнению белорусского политика, и возможность создания общего рынка и зоны свободной торговли. На заседании Совета глав государств ШОС президент Беларуси сделал особый акцент на необходимости перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. "Уверен, что этот вопрос заслуживает самого тщательного изучения", - сказал Головченко.

Он обратил внимание коллег и на экологические проблемы, которым в последнее время мировое сообщество уделяет повышенное внимание. Дело в том, что глобальное потепление и истощение природных ресурсов требуют использования современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

В этой связи глава кабинета подтвердил, что РБ как полноценный участник клуба стран мирного атома приветствует принятие программы "Зеленого пояса" ШОС. Кроме того, Минск, реализуя проект атомной электростанции, поддерживает идею о развитии системы международных центров по предоставлению услуг ядерного топливного цикла, позволяющих объединить технический потенциал ведущих ядерных держав с возможностями государств, обладающих обширными запасами урановой руды.

"Это укрепит режим ядерного нераспространения, повысит уровень энергетической безопасности, усилит эффективность работы МАГАТЭ и, несомненно, вызовет интерес у стран, планирующих развивать ядерную энергетику", - полагает Головченко.

Он также обратил внимание на необходимость эффективного использования транзитного потенциала ШОС для постковидного восстановления экономик, укрепления торгово-экономических связей на пространстве организации, доступа на рынки других регионов.

Особую устойчивость к ограничениям в условиях пандемии продемонстрировали, по его оценке, железнодорожные перевозки. Транзитом по территории РБ уже осуществляется более 90 процентов всех железнодорожных перевозок из Китая в Европу и в обратном направлении. Поэтому Беларусь "готова внести свой вклад в практическую реализацию инициативы нового евразийского сухопутного моста, создание современного наземного транспортного коридора из Китая в Европу через территорию государств Центральной Азии, Россию и Беларусь. Это позволит обеспечить высокую скорость доставки и безопасность грузов, а также эффективно перераспределить логистические потоки", - подчеркнул премьер-министр РБ.