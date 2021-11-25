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25.11.2021 21:57
Рубрика: В мире

Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом

Текст: Екатерина Забродина
Фото: AP Photo/Petr David Josek Фото: AP Photo/Petr David Josek
Фото: AP Photo/Petr David Josek

Не успел президент Чехии Милош Земан выписаться 25 ноября из Центрального военного госпиталя в Праге, как в тот же день снова возвращается в больничную палату. На этот раз - с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CNN Prima News.

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До этого 77-летний политик был экстренно госпитализирован с обострением хронического заболевания и последние пятнадцать дней проходил лечение в стационаре. Сообщается, что как раз в госпитале он несколько дней назад привился третьей, бустерной дозой вакцины, то есть ревакцинировался. Судя по всему, ковид он подхватил в той же больнице незадолго до или вскоре после прививки. При этом явных симптомов болезни у президента не наблюдается.

Как бы то ни было, теперь Земан не попадает в пятницу на церемонию приведения к присяге нового правительства республики во главе с председателем Гражданской демократической партии Петром Фиалой.

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