В суде подтвердили перевод исполнительного директора "Шанинки" под домашний арест

Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения директору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Кристине Крючковой. Она выпущена из следственного изолятора и отправлена под домашний арест.

"Судом вынесено постановление об изменении обвиняемой Крючковой меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест и продлении срока содержания Крючковой под домашним арестом по 28 февраля 2022 года", - сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Кристина Крючкова обвиняется в рамках дела о мошенничестве со средствами Фонда новых форм развития образования. Ранее "Интерфакс" сообщил со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, что Крючкова признала вину, дала показания на ректора "Шанинки" и после этого переведена под домашний арест.

Следствие считает, что фигуранты похитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".