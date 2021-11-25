Исполнительный директор "Шанинки" дала показания против ректора

"Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов дела", - рассказывает собеседник информационного агентства. По его словам, Крючкова переведена из СИЗО под домашний арест.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. Фигурантами по нему проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они были заключены под стражу.

По версии следствия, они расхитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который, в свою очередь, для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 миллион рублей. Сам Сергей Зуев вины не признает.

Накануне член столичной Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи сообщил, что состояние Сергея Зуева ухудшилось, он пройдет обследование в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина", однако госпитализация ему может понадобиться уже в ближайшее время.

"Насколько мне известно, родственники собирают документы из больницы, где в момент ареста Зуев проходил лечение, а также готовят ходатайство о допуске нескольких профильных медицинских специалистов в связи с ухудшением его состояния", - сообщил Александр Хуруджи.