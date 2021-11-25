Исполнительный директор "Шанинки" дала показания против ректора

Новости

Мособлдума поддержала введение QR-кодов в общественных местах 15:02
МИД Беларуси опроверг свое участие в организации миграционного кризиса 14:52
Беженцы взяли штурмом польско-белорусскую границу под гимн Польши 14:47
Песков опроверг предположения о причастности РФ к случаям "гаванского синдрома" 14:44
Умер народный артист России Леонид Зимненко 14:44
Володин разъяснил информацию о дате рассмотрения проектов о QR-кодах 14:41
Эксперт объяснила, как выбрать качественную красную икру и не переплатить 14:30
Матвиенко выразила соболезнования в связи с аварией на шахте в Кузбассе 14:28
В Кузбассе приостановили поиск пропавших шахтеров из-за угрозы взрыва 14:23
В Москве к началу декабря похолодает до минус десяти градусов 14:16
Ректор РЭУ: Вузы в состоянии обучить IT-специальностям полмиллиона человек 14:13
В Татарстане выдадут QR-коды привитым первым компонентом 14:09
В Югре сгорел Ми-2, вылетевший для осмотра нефтяной скважины 14:05
Росстат начнет собирать данные по устойчивому развитию в 2022 году 13:59
Российские эксперты проверят второй энергоблок БелАЭС 13:54
Пушков оценил слова Тимошенко об энергозависимости Украины от России 13:53
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 13:33
Врио главы МЧС с оперативной группой вылетел в Кемерово 13:31
В Кузбассе горноспасателям пришлось покинуть шахту из-за угрозы взрыва 13:27
Американский эсминец Arleigh Burke направлен в Черное море 13:26
Умер сценарист "Охотника за разумом" Финчера Доминик Орландо 13:23
В России почти на 5% вырос средний чек по ипотеке 13:21
Милоша Земана выписали из больницы 13:15
Сенатор: Проволочки с "СП-2" должны больше волновать ЕС, чем Россию 13:14
Песков назвал причину отсрочки принятия законопроектов о QR-кодах 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 14:36
Рубрика: Происшествия

Исполнительный директор "Шанинки" дала показания против ректора

Текст: Владислав Куликов
Исполнительный директор "Московской высшей школы социальных и экономических наук" ("Шанинка") Кристина Крючкова активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах. По данным информационного агентства, она дает показания на всех фигурантов дела о мошенничестве со средствами "Фонда новых форм развития образования".
Сергей Зуев - в центре. Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости Сергей Зуев - в центре. Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости
Сергей Зуев - в центре. Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

"Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов дела", - рассказывает собеседник информационного агентства. По его словам, Крючкова переведена из СИЗО под домашний арест.

Фото: РИА Новости
Ректору "Шанинки" предъявили обвинение

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. Фигурантами по нему проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они были заключены под стражу.

По версии следствия, они расхитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который, в свою очередь, для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 миллион рублей. Сам Сергей Зуев вины не признает.

Накануне член столичной Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи сообщил, что состояние Сергея Зуева ухудшилось, он пройдет обследование в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина", однако госпитализация ему может понадобиться уже в ближайшее время.

"Насколько мне известно, родственники собирают документы из больницы, где в момент ареста Зуев проходил лечение, а также готовят ходатайство о допуске нескольких профильных медицинских специалистов в связи с ухудшением его состояния", - сообщил Александр Хуруджи.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Песков одобрил идею обратной связи от граждан по QR-кодам
Захарова назвала одержимостью новые санкции США против "Северного потока-2"
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Мишустин призвал устранить препятствия для поставок вакцин от COVID
ВОЗ назвала непривитых основными распространителями коронавируса
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана