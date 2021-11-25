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25.11.2021 04:32
Рубрика: Общество

Амурский тигр добрался до Якутии

Текст: Сергей Набивачев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Свидетельства пребывания тигра нашли в Якутии. Как рассказали в центре "Амурский тигр", это редкое событие, хотя и прежде визиты хищника на территорию республики фиксировались.

Фото: iStock
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Следы полосатой кошки нашел летчик-наблюдатель Якутской авиабазы Авиалесоохраны Андрей Иванов в устье реки Боллохтох 9 ноября. Специалисты предполагают, что отметился здесь молодой самец.

- Когда мы слышим слово "Якутия", то представляем себе море Лаптевых и город Тикси, хотя в действительности значительная часть Хабаровского края расположена гораздо севернее, чем южная часть Якутии, куда и зашел тигр-странник. Скорее всего, он уже даже вернулся в Хабаровский край, - пояснил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Вероятно, хищник охотится на северных оленей. Кроме них в тех местах водятся изюбри и косули, зайцы, встречаются и якутские лошади на свободном выпасе.

Первые достоверные сведения о появлении тигра в Якутии относятся к 1827 году. До середины XIX века визиты полосатой кошки на территорию республики отмечались еще трижды. В XX веке хищника наблюдали здесь пять раз. Сообщения о следах тигра появлялись и в 2012 году, но этот случай ученые не подтвердили.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Амурский тигр

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