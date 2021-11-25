Как антиковидные ограничения повлияли на дальневосточный бизнес

В условиях пандемийных ограничений бизнес в дальневосточных регионах настроен оптимистичнее, чем в целом по России. Такие результаты показало исследование, которое провели эксперты Института экономики роста вместе с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Тем не менее Дальний Восток большой, регионы разные, и в каждом реакция экономики на связанные с коронавирусом трудности имеет специфические особенности.

Эксперты считают: чем быстрее будет достигнут 80-процентый уровень вакцинации населения, тем это лучше для бизнеса. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Смотрят в будущее

В Амурской области бизнес не успел полностью восстановить докризисные обороты. Более половины опрошенных предпринимателей указали, что за девять месяцев 2021 года обороты компании были ниже, чем за тот же период 2019-го. Главной тревогой здесь стала "нестабильность ограничений". Второй проблемой назвали рост закупочных цен. Раньше первостепенной трудностью считался недостаточный спрос, но сейчас он сместился на третье место.

Как показывают итоги мониторинга, предприниматели в Амурской области всеми силами пытаются сохранить бизнес и рабочие места. Они чаще, чем в среднем по России, пользуются мерами господдержки. Также они указали начальным шагом для сохранения предприятия переход в онлайн-продажи, тогда как каждый третий российский руководитель фирмы предпочтет в первую очередь уволить сотрудников в случае нестабильной ситуации.

- Бизнесу нельзя расслабляться, а властям - сокращать меры поддержки. Я надеюсь, что проводимая вакцинация, санитарно-профилактические мероприятия дадут снижение заболеваемости, и больше ограничений вводиться не будет, - подчеркнул региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Белобородов.

О неочевидных проблемах бизнеса в сфере общепита "РГ" рассказал владелец кофейни из амурского города Свободного Николай Иванов. По его словам, для работы в сфере общественного питания требуется санитарная книжка, а ее не получить без сертификата о вакцинации. Поэтому отрасль лишается потенциальных сотрудников.

- Да и посещаемость заведений упала на 30-40 процентов. Это не потому, что нам приходится отказывать в обслуживании тем, кто пришел без QR-кодов, - поделился бизнесмен. - Люди просто стали меньше выходить на улицу - это отмечают даже в соседнем продуктовом магазине. Но за счет того, что в Свободном много строителей газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса, а они все привитые, мы и выживаем.

Северные риски

На Чукотке ситуация с коронавирусом сравнительно благополучная, поэтому ограничения для бизнеса небольшие.

- Если человек едет на Чукотку, это уже значит, что он предприимчивый, - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЧАО Николай Кулик. - Конечно, здесь есть свои трудности и риски. Они обусловлены тяжелыми природно-климатическими условиями, сложной транспортной схемой. Бизнес зависит и от погоды в том числе. Но на Чукотке очень хорошие меры государственной поддержки - не только федеральные, но и региональные. В первую очередь они направлены на поддержку инвесторов и участников северного завоза. И еще здесь очень серьезные налоговые послабления - не только для пострадавших отраслей. Дума региона приняла решение продлить эти льготы на следующий год.

Почти без ограничений

Долгое время успешнее других держала оборону от коронавируса Сахалинская область. Регион островной, контролировать прибывающих проще. Кроме того, это один из наиболее цифровизованных субъектов в стране - системы наблюдения позволяют, в частности, отслеживать в Южно-Сахалинске, соблюдают ли карантин те, кто должен сидеть дома. Благодаря относительно спокойной эпидемиологической обстановке ограничительные меры были сравнительно мягкими.

- В "ковидные каникулы" предпринимателей особо не ограничивали. Только для культурно-массовых мероприятий, где собирается свыше 200 человек, необходимы были QR-коды. Все остальное работало в штатном режиме, - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко. - Мы даже не закрывали рестораны. Да и бизнес очень ответственно отнесся к сложившейся обстановке. У нас около 60 процентов привитых среди бизнесменов и их коллективов. На некоторых предприятиях уже и за 70 процентов.

Как ни странно, Сахалинская область оказалась в числе регионов, где малое и среднее предпринимательство находится на спаде

В то же время, по данным аналитиков Института экономики роста имени Столыпина, Сахалинская область оказалась в числе регионов, где малое и среднее предпринимательство находится на спаде. По словам Андрея Коваленко, главное, что тревожит предпринимателей региона - это рост закупочных цен и снижение покупательной способности населения. В Сахалинскую область очень многое завозят из материковой части России. Поэтому определенные трудности бизнесу, особенно строительному, доставила ситуация с морскими поставками, сложившаяся из-за задержки грузов в портах Приморского края. Среди прочих проблем Андрей Коваленко назвал снижение участия малого бизнеса в госзакупках.

Надо прививаться

Изучить проблемы дальневосточных бизнесменов решил президент организации "Опора России" Александр Калинин. Он посетил несколько регионов, где встретился с представителями бизнес-сообщества.

- Когда вводят ограничения, губернатор и главный санитарный врач прежде всего смотрят резерв по койкам. Жесткость мер зависит от уровня развития медицины в регионе. Самые строгие меры сейчас в Магадане, - рассказал Александр Калинин. - В Амурской области основные доходы бюджета направляют на дорожное строительство и медицину. Здесь ситуация тревожная, но она под контролем. Тем не менее регион вынужден вводить дополнительные ограничения. Чем быстрее будет достигнут уровень вакцинации 80 процентов, тем это лучше для бизнеса. Чем больше людей получат QR-коды, тем больше будет поток потребителей услуг. Впереди Новый год. Традиционно в это время совершается большое количество покупок, у нас длинные выходные, люди семьями посещают торговые центры, кинотеатры. Сейчас всем выгодно привиться, чтобы отдохнуть в Новый год в привычной для себя обстановке.