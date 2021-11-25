Мэрия Владивостока заплатит 11 млн поставщику гранитных скамеек

Арбитражный суд Приморья взыскал с мэрии Владивостока почти 11 миллионов рублей в пользу поставщика скамеек, дизайн которых раскритиковали горожане и которые пришлось убрать с центральной площади. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает РИА Новости.

Осенью прошлого года подрядная организация установила в центре города десять гранитных лавочек, а также вазоны и урны. Они не понравились жителям, которые заметили, что изделия похожи на надгробия. Их эстетика была подвергнута ироничным комментариям в соцсетях.

Мэрия контракт расторгла: экспертиза показала, что лавочки не соответствуют требованиям в техзадании, деньги подрядчику не перевели.

Подрядчик подал иск к управлению дорог и благоустройства администрации Владивостока. Суд решил, что поставщик выполнил лавочки из материала, указанного в договоре, и постановил взыскать с управления в пользу фирмы основной долг в размере 10,8 миллиона рублей.

Пока у мэрии есть 30 дней на обжалование постановления.