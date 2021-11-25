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25.11.2021 05:29
Рубрика: Происшествия

В Биробиджане заработал общественный транспорт

Текст: Дина Непомнящая

Пассажирские автобусы вышли на линию в Биробиджане после двухдневного простоя. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, первое время транспорт может работать с перебоями.

Фото: Александр Музыка/ТАСС
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Напомним, что автобусы перестали ходить во вторник после сильного снегопада. Сейчас городские дорогие расчистили, но не полностью, проблемы остаются на остановках в микрорайонах. Из-за этого в четверг и пятницу возможны нарушения в расписании.

Как сообщалось ранее, сегодня отменены занятия в школах. Это сделано из-за того, что тротуары и пешеходные дорожки освободили от снега не полностью и дети не могут безопасно добраться на занятия. Уроки могут отменить и в пятницу, этот вопрос пока решается. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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