В Биробиджане заработал общественный транспорт

Пассажирские автобусы вышли на линию в Биробиджане после двухдневного простоя. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, первое время транспорт может работать с перебоями.

Напомним, что автобусы перестали ходить во вторник после сильного снегопада. Сейчас городские дорогие расчистили, но не полностью, проблемы остаются на остановках в микрорайонах. Из-за этого в четверг и пятницу возможны нарушения в расписании.

Как сообщалось ранее, сегодня отменены занятия в школах. Это сделано из-за того, что тротуары и пешеходные дорожки освободили от снега не полностью и дети не могут безопасно добраться на занятия. Уроки могут отменить и в пятницу, этот вопрос пока решается. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.