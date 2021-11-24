В Биробиджане отменили занятия в школах из-за снегопада

Школьники Биробиджана 25 ноября вновь не пойдут на занятия. Уроки отменили из-за продолжающихся в городе работ по уборке снега. Сейчас власти решают вопрос о возможности дистанционного обучения в этот день, сообщается на сайте мэрии.

Детские сады и учреждения дополнительного образования продолжат работать в обычном режиме. Тем не менее родителей просят по возможности оставлять детей дома.

Напомним, что городские школы не работают с 22 ноября, когда Биробиджан попал под влияние мощного циклона. За это время здесь выпала полуторамесячная норма осадков. Снегопад парализовал работу общественного транспорта, коммунальщики не успевают расчищать занесенные сугробами улицы и тротуары. На уборку снега вышли студенты, чиновники и простые горожане. Сейчас в городе действует режим ЧС.