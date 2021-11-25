Военные летчики поделились кислородом с благовещенской больницей

Летчики дальней авиации из военной части, дислоцированной в Амурской области, передали партию жидкого кислорода Благовещенской городской клинической больнице.

Как сообщает "Интерфакс", такое решение принял главнокомандующий Военно-космическими силами после получения заявки от регионального минздрава. Авиаторы располагают автомобильными кислорододобывающими станциями, которые позволяют получать кислород в полевых условиях.

Накануне пресс-служба Восточного военного округа информировала о том, три тонны кислорода военные летчики передали в медучреждения Забайкалья.