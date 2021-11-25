Забайкальца осудили за контрабанду золота на 32 млн рублей

В Забайкалье суд вынес приговор контрабандисту, который попытался вывезти в Китай семь килограммов золота. Мужчине назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, осенью 2020 года житель Забайкалья приобрел 17 слитков кустарного производства, положил их в пакеты и спрятал в кабине грузовика. Однако сотрудники погранслужбы УФСБ России по Забайкальскому краю золото обнаружили и изъяли. Общая стоимость драгоценного металла превысила 32 миллиона рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.