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25.11.2021 10:20

"Гранком" представил на "Металл-Экспо" изделия из металлических порошков

Текст: Антон Дерябин
На выставке "Металл-Экспо 2021" свою продукцию представила компания "Гранком". Предприятие отвечает за порошковое направление в группе компаний "Русполимет": за время работы ей удалось добиться статуса эксперта в этой сфере.
На выставке "Металл-Экспо 2021" компания "Гранком" представила металлические порошки, предназначенные для принтеров прямого выращивания, изделия, полученные методом ГИП, и изделия, изготовленные на принтере прямого выращивания. Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет" На выставке "Металл-Экспо 2021" компания "Гранком" представила металлические порошки, предназначенные для принтеров прямого выращивания, изделия, полученные методом ГИП, и изделия, изготовленные на принтере прямого выращивания. Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
На выставке "Металл-Экспо 2021" компания "Гранком" представила металлические порошки, предназначенные для принтеров прямого выращивания, изделия, полученные методом ГИП, и изделия, изготовленные на принтере прямого выращивания. Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"

По словам директора "Гранкома" Артема Максимова, рынок непрерывно растет и развивается, а подобные выставки дают возможность напрямую пообщаться с партнерами и найти новых контрагентов.

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
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Как рассказал Максимов, за последний год компания освоила производство широкого номенклатурного ряда металлических порошков и новые технологии, такие как метод горячего изостатического прессования (ГИП). При этом методе порошок засыпается в капсулы, близкие по геометрии к конечному изделию, отливается изделие и после механической обработки получается готовый продукт. Освоен и метод получения изделий с помощью недавно приобретенного 3D-принтера прямого лазерного выращивания.

На выставке компания представила металлические порошки, предназначенные для принтеров прямого выращивания, изделия, полученные методом ГИП, и изделия, изготовленные на принтере прямого выращивания.

Отметим, что крупнейшее в России производство металлических порошков и гранул в рамках проекта по импортозамещению компания "Гранком" запустила осенью 2019 года. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Ранее отечественные предприятия металлические порошки почти в полном объеме покупали за границей.

Помимо газостатов (установок для ГИП) и принтера прямого лазерного выращивания, "Гранком" имеет три современные установки, позволяющие получать широкую номенклатуру металлических порошков: титановых, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих сталей и сплавов, жаропрочных сплавов.

Благодаря созданию этого дочернего предприятия, ПАО "Русполимет" получило полный цикл выпуска металлических порошков и изделий из них.

Справка "РГ"

ООО "Гранком" образовано в 2013 году как дочерняя компания ПАО "Русполимет" и находится на его территории. Продукция компании ориентирована на авиационную промышленность, топливно-энергетический комплекс, атомное и общее машиностроение.

В регионах Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл Набирая высоту. Русполимету 155 лет

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