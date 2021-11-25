"Гранком" представил на "Металл-Экспо" изделия из металлических порошков

По словам директора "Гранкома" Артема Максимова, рынок непрерывно растет и развивается, а подобные выставки дают возможность напрямую пообщаться с партнерами и найти новых контрагентов.
Как рассказал Максимов, за последний год компания освоила производство широкого номенклатурного ряда металлических порошков и новые технологии, такие как метод горячего изостатического прессования (ГИП). При этом методе порошок засыпается в капсулы, близкие по геометрии к конечному изделию, отливается изделие и после механической обработки получается готовый продукт. Освоен и метод получения изделий с помощью недавно приобретенного 3D-принтера прямого лазерного выращивания.
На выставке компания представила металлические порошки, предназначенные для принтеров прямого выращивания, изделия, полученные методом ГИП, и изделия, изготовленные на принтере прямого выращивания.
Отметим, что крупнейшее в России производство металлических порошков и гранул в рамках проекта по импортозамещению компания "Гранком" запустила осенью 2019 года. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Ранее отечественные предприятия металлические порошки почти в полном объеме покупали за границей.
Помимо газостатов (установок для ГИП) и принтера прямого лазерного выращивания, "Гранком" имеет три современные установки, позволяющие получать широкую номенклатуру металлических порошков: титановых, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих сталей и сплавов, жаропрочных сплавов.
Благодаря созданию этого дочернего предприятия, ПАО "Русполимет" получило полный цикл выпуска металлических порошков и изделий из них.
Справка "РГ"
ООО "Гранком" образовано в 2013 году как дочерняя компания ПАО "Русполимет" и находится на его территории. Продукция компании ориентирована на авиационную промышленность, топливно-энергетический комплекс, атомное и общее машиностроение.