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25.11.2021 10:33

"Русполимет" закладывает фундамент новых направлений развития

Текст: Валентина Михайлова
На международной выставке "Металл-Экспо 2021" экспозиция ПАО "Русполимет" (кстати, получившая уже традиционно кубок "За лучшую экспозицию") привлекала внимание многих участников и посетителей. В переговорных комнатах постоянно проходили встречи, достигались договоренности, подписывались соглашения и контракты. О результатах этой, не всегда видной со стороны работы, мы поговорили с директором по маркетингу и продажам ПАО "Русполимет" Дмитрием Панкратовым.
Группа компаний "Русполимет" традиционно получила кубок "За лучшую экспозицию" на международной выставке "Металл-Экспо 2021". Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет" Группа компаний "Русполимет" традиционно получила кубок "За лучшую экспозицию" на международной выставке "Металл-Экспо 2021". Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
Группа компаний "Русполимет" традиционно получила кубок "За лучшую экспозицию" на международной выставке "Металл-Экспо 2021". Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"

Дмитрий Юрьевич, какие задачи стоят перед коммерческой дирекцией?

Дмитрий Панкратов: У нас всегда одна задача: обеспечить завод заказами на будущие периоды. И мы с ней справляемся. Хоть выставка в этом году сместилась по времени проведения, у нас был очень плотный график встреч и переговоров.

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
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Они касались планов на 2022-2023 годы?

Дмитрий Панкратов: Безусловно, но нас уже интересует более дальняя перспектив: 2024 и 2025 годы.

То есть, формирование контрактного плана на следующий год уже закончено?

Дмитрий Панкратов: По нашим расчетам, как минимум, половину следующего года уже законтрактовали. На самом деле, речь идет уже о комплектовании 23-24 годов и о предварительных переговорах по загрузке предприятия на 4-5 лет вперед. Мы должны это делать, чтобы предприятие чувствовало себя уверенно в среднесрочной перспективе. Фундамент этого закладывается именно сейчас, потом будет поздно. Сейчас мы работаем по договоренностям, достигнутым несколько лет назад. Есть текущие вопросы относительно нынешнего и следующего годов. А есть вопросы дальнейшего развития. Вот их и обсуждаем.

Какой рост вы запланировали на следующий год?

Дмитрий Панкратов: В нашем плане стоит 15,5 миллиарда рублей, но, думаю, что есть все шансы и возможности эту цифру перекрыть.

За счет чего? Новые рынки, новые продукты, новые направления?

Дмитрий Панкратов: Одна из главных целей - попробовать новые металлы, новые изделия. Но пока это секрет, поскольку мы надеемся, что эти разработки станут нашим конкурентным преимуществом.

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
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Сейчас могу только сказать, что это точно будет порошковая металлургия. Могу сказать, что движемся в сторону импортозамещения, уже производим на наших мощностях те изделия, которые до этого в России никто не делал. Работаем, в том числе, и в рамках соглашений с федеральными министерствами: Минпромторгом и Минэнерго.

В общем, мы можем сделать продукцию, необходимую для государства, чтобы исключить влияние заграничных партнеров на экономику и бизнес России.

А для каких отраслей?

Дмитрий Панкратов: Во-первых, традиционно для авиастроения. Еще - нефтяная и газовая промышленность, подводная добыча полезных ископаемых. У нас уже подписаны несколько спецификаций по немагнитным сталям, и мы ведем предсерийные поставки. Речь идет о десятках тонн ежемесячно. Это достаточно непростой заказ, в него вложено много энергии, промышленного времени. Считаю, что мы поняли, как нужно делать, и теперь с каждым месяцем увеличиваем поставки.

В регионах Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл Набирая высоту. Русполимету 155 лет

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