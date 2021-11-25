"Русполимет" закладывает фундамент новых направлений развития

На международной выставке "Металл-Экспо 2021" экспозиция ПАО "Русполимет" (кстати, получившая уже традиционно кубок "За лучшую экспозицию") привлекала внимание многих участников и посетителей. В переговорных комнатах постоянно проходили встречи, достигались договоренности, подписывались соглашения и контракты. О результатах этой, не всегда видной со стороны работы, мы поговорили с директором по маркетингу и продажам ПАО "Русполимет" Дмитрием Панкратовым.

Дмитрий Юрьевич, какие задачи стоят перед коммерческой дирекцией?

Дмитрий Панкратов: У нас всегда одна задача: обеспечить завод заказами на будущие периоды. И мы с ней справляемся. Хоть выставка в этом году сместилась по времени проведения, у нас был очень плотный график встреч и переговоров.

Они касались планов на 2022-2023 годы?

Дмитрий Панкратов: Безусловно, но нас уже интересует более дальняя перспектив: 2024 и 2025 годы.

То есть, формирование контрактного плана на следующий год уже закончено?

Дмитрий Панкратов: По нашим расчетам, как минимум, половину следующего года уже законтрактовали. На самом деле, речь идет уже о комплектовании 23-24 годов и о предварительных переговорах по загрузке предприятия на 4-5 лет вперед. Мы должны это делать, чтобы предприятие чувствовало себя уверенно в среднесрочной перспективе. Фундамент этого закладывается именно сейчас, потом будет поздно. Сейчас мы работаем по договоренностям, достигнутым несколько лет назад. Есть текущие вопросы относительно нынешнего и следующего годов. А есть вопросы дальнейшего развития. Вот их и обсуждаем.

Какой рост вы запланировали на следующий год?

Дмитрий Панкратов: В нашем плане стоит 15,5 миллиарда рублей, но, думаю, что есть все шансы и возможности эту цифру перекрыть.

За счет чего? Новые рынки, новые продукты, новые направления?

Дмитрий Панкратов: Одна из главных целей - попробовать новые металлы, новые изделия. Но пока это секрет, поскольку мы надеемся, что эти разработки станут нашим конкурентным преимуществом.

Сейчас могу только сказать, что это точно будет порошковая металлургия. Могу сказать, что движемся в сторону импортозамещения, уже производим на наших мощностях те изделия, которые до этого в России никто не делал. Работаем, в том числе, и в рамках соглашений с федеральными министерствами: Минпромторгом и Минэнерго.

В общем, мы можем сделать продукцию, необходимую для государства, чтобы исключить влияние заграничных партнеров на экономику и бизнес России.

А для каких отраслей?

Дмитрий Панкратов: Во-первых, традиционно для авиастроения. Еще - нефтяная и газовая промышленность, подводная добыча полезных ископаемых. У нас уже подписаны несколько спецификаций по немагнитным сталям, и мы ведем предсерийные поставки. Речь идет о десятках тонн ежемесячно. Это достаточно непростой заказ, в него вложено много энергии, промышленного времени. Считаю, что мы поняли, как нужно делать, и теперь с каждым месяцем увеличиваем поставки.