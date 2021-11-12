"Русполимет" заключил контракт на выставке "Металл- Экспо 2021"

Группа компаний "Русполимет" (Нижегородская область), принимает участие в Международной специализированной выставке "Металл- Экспо 2021", проходящей в Экспоцентре 11-13 ноября.

В первый день работы было заключено соглашение с австрийской компанией Inteco, подразумевающее поставку двух новых печей - электрошлакового и вакуумно-дугового переплава. По словам председателя совета директоров ПАО "Русполимет" Виктора Клочая, это дополнит линейку печей мирового уровня, которые уже работают на предприятии, и расширит возможности компании в сфере специальной металлургии.

В экспозиции группы компаний объединена продукция шести предприятий группы, непосредственно связанных с металлургическим производством. Это "Русполимет", "Гранком" (порошковая металлургия), Завод вакуумной металлургии и Выксунский литейный завод, "Дробмаш" и "Термосталь". Они представляют как традиционные виды продукции - поковки, прутки, кольцевые заготовки и детали из специальных сталей и сплавов, включая титановые, так и высокотехнологичные изделия из металлических порошков, изготовленные методом горячего изостатического прессования и прямого лазерного выращивания. Демонстрируются также разработки в области специального машиностроения, включая оборудование для горячего и холодного изостатического прессования, термообработки и плавления специальных металлов и сплавов.

- Все предприятия привезли сюда инновационные изделия, полученные при реализации инвестиционных импортозамещающих проектов. Они подошли к выставке со значительным улучшением качества своей продукции, - констатирует Виктор Клочай. - Особенно в том, что касается применения прорывных технологий. Я имею в виду изделия, произведенные из собственного порошка (компании "Гранком" - Прим. ред.) методом горячего изостатического прессования и 3D- печати. Все эти изделия прошли исследования и показали результаты, значительно превышающие параметры ГОСТов. Они уже используются в авиаракетостроениии, энергетическом, в том числе, в атомном машиностроении, судостроении и других отраслях.

По словам Виктора Клочая, три дня активной работы на выставке "Металл- Экспо 2021", запланированные переговоры с поставщиками и потребителями продукции ГК, а также встречи с потенциальными партнерами позволят уточнить производственный план на следующий год.