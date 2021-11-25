В Удмуртии уволили подозреваемую в избиении детей учительницу

В Удмуртии уволили преподавателя начальных классов гимназии Красногорского района, подозреваемого в жестоком обращении с учениками. Об это сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

Омбудсмен встретилась с родителями потерпевших детей и сотрудниками школы, после чего написала ВКонтакте, что "в настоящее время учитель уволена, в классе работает другой педагог".

Авдеева была удивлена тем, что дети не рассказывали дома о происходящем, считая это нормой. А родители, ни о чем не подозревали и не верили слухам, считая, что такого просто не может быть.

"РГ" сообщала ранее, что учитель гимназии подозревается в применении телесных наказаний к свои ученикам. По данным следствия, от действий женщины пострадали шестеро детей.

Сегодня в случившемся разбирается прокуратура, полиция и следственный комитет. Уголовное дело заведено сразу по двум статьям - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязание.

"Уверена, при подтверждении фактов, все причастные понесут самое строгое наказание", - подчеркнула Авдеева.

Ситуация находится на личном контроле Главы региона. Накануне Александр Бречалов поручил принять самые строгие меры в отношении виновных.