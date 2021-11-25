В Уфе объявили имена лауреатов конкурса скрипачей Владимира Спивакова

В Уфе завершился III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова.

На третий тур из 10 конкурсантов по решению жюри под председательством Михаила Копельмана (США) вышли трое: Джевон Ви (Южная Корея), Чиса Китагава (Япония) и Элиас Дэвид Монкадо (Германия).

По условиям третьего тура они исполняли одно произведение - концерт для скрипки с оркестром ре мажор Петра Чайковского в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан при участии солистов Национального филармонического оркестра России под управлением Михаила Гертса (Эстония).

Через полчаса после того, как выступили все финалисты, жюри объявило свое решение.

Первое место присуждено 21-летнему Элиас Дэвид Монкадо. Ему вручат главный приз - скрипку работы итальянского мастера Джузеппе Педраццини 1918 года. На втором месте - 24-летняя Чиса Китагава, которая станет обладательницей инструмента работы Николя Коссена (Нёшато, 1860-1870 годы). На третьем месте - 22-летняя Джевон Ви. Она получит скрипку работы Игоря Улицкого (Москва, 2019 год).

Также Владимир Спиваков объявил имена обладателей специальных призов. Так, три премии для перспективных молодых скрипачей, учрежденные Благотворительным фондом им. Мустая Карима, получат Мари Хеллинг (Германия), Александра Вайссбеккер (Россия, Казань) и Гвидо Сант Анна (16-летний скрипач из Бразилии не попал на конкурс из-за ситуации с коронавирусом).

Обладателями двух отдельных премий по тысяче долларов стали Арсения Сибилева и Юлия Смирнова (обе - Россия).

Награждение лауреатов и призеров III Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова состоится 26 ноября в большом зале ГКЗ "Башкортостан".