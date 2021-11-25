АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебные тренировки на объектах в Томской и Новосибирской областях

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочные занятия (УТЗ) в Томской и Новосибирской областях с целью проверки готовности сил и средств предприятия к оперативному реагированию в нештатных производственных ситуациях.

В Томской области согласно сценарию учебной тренировки на магистральном нефтепроводе (МН) Александровское - Анжеро-Судженск было зафиксировано падение давления. Оператор в режиме телеуправления "остановил" транспортировку нефти. Было установлено, что из-за условной неисправности оборудования на линейной части МН произошел "выход" нефти.

Силами аварийных бригад из работников линейной аварийно-эксплуатационной НПС "Молчаново" и центральной ремонтной службы Томского районного нефтепроводного управления (РНУ) проведены необходимые ремонтные работы, локализован и ликвидирован условный выход нефти. Лаборанты эколого-аналитической лаборатории в постоянном режиме фиксировали состояние почвы и атмосферного воздуха.

Также были отработаны дополнительные вводные по устранению неисправностей системы сглаживания волн давления на НПС "Первомайка" и неисправности выключателя ЗРУ-6 (10) кВ МНА при работе технологических и электрических защит.

В Новосибирской области персонал линейной производственно- диспетчерской станции (ЛПДС) "Татарская" выполнил задание по локализации и ликвидации "выхода" нефтепродукта из-за трещины в поперечном сварном шве на линейной части МНПП. Кроме того, в ходе тренировки были решены еще три вводные по энергетическому, механо-технологическому направлению и направлению автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Со всеми поставленными задачами персонал производственных объектов Томского и Омского РНУ справился в регламентное время. Наблюдательные комиссии положительно оценили подготовку работников, их готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации. Также наблюдатели отметили укомплектованность структурных подразделений необходимыми технические устройствами, приспособлениями и средствами для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"