После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура

Прокуратура Центрального района Барнаула опротестовала в судебном порядке решение комиссии по делам несовершеннолетних, которая привлекла к административной ответственности 16-летнего Максима Ломакина.

Он живет в пригородном поселке Сибирская Долина и вместе с соседями пытается добиться чистой воды - сейчас у них течет мутная жижа. Но наказывают пока не владельцев скважины, а жителей. 18 ноября комиссия по делам несовершеннолетних Центрального района Барнаула единогласно вынесли Максиму предупреждение за административное правонарушение. По мнению комиссии, он нарушил правила поведения при режиме повышенной готовности. Парень сделал несколько фото, как его земляки стояли с плакатами.

После публикации в "РГ" и вмешательства депутатов Госдумы - Сергей Шаргунов, например, сразу обратился с запросом в Генпрокуратуру - ситуация начинает возвращаться в русло здравого смысла.

"В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства в вынесении постановления о привлечении к административной ответственности Максима Ломакина 23 ноября мы принесли протест в Центральный районный суд Барнаула", - сообщил "Российской газете" прокурор Центрального района Барнаула Василий Воробьев.

По словам прокурора, "протест находится на рассмотрении".

Учащийся барнаульского лицея "Сибма" Максим Ломакин 31 октября принял участие в фотосессии жителей поселка, решивших в очередной раз напомнить властям о проблеме некачественного водоснабжения. Полиция расценила трехминутную фотосессию как несогласованную акцию.

В распоряжении "РГ" есть немало документов, подтверждающих, что вода не соответствует нормам. Опубликованная газетой история о ретивом преследовании организаторов фотосессии получила широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева обратилась в надзорное ведомство: не были ли нарушены права подростка? Об этом "РГ" рассказали в аппарате уполномоченного.

Сейчас за парня заступилась прокуратура. А кто опротестует штраф в 15 тысяч рублей, выписанный Диане Заварзиной за вовлечении ребенка в несогласованную публичную акцию? На фотосессии были ее 11- и 10-летние сын и дочь.

Штраф Диана Юрьевна заплатила с помощью неравнодушных жителей поселка. Однако ей грозят новые санкции - полицией был составлен еще один протокол. Теперь 35-летней женщине вменяется невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Суд назначен на 16 декабря 2021 года.

А что с водой?

Ждите до 2023-го

Вопрос о питьевой воде в Сибирской Долине 23 ноября был задан на "прямой линии" с губернатором Виктором Томенко.

"В Сибирской Долине скважина частная, есть какие-то долгосрочные взаимоотношения, и муниципальной власти туда еще предстоит прийти. Они справятся с ситуацией, но потребуется время", - ответил глава региона. По словам главы администрации Центрального района Максима Сабыны, к 2023 году планируется подготовить все необходимое для строительства новой водонапорной башни со станцией водоочистки.

Так что жители Сибирской Долины будут по-прежнему тратить уйму денег на покупку питьевой воды, фильтров и новой бытовой техники.

Комментарий

Сможет ли Максим поступить в вуз

Лидия Чумакова, директор Новосибирского юридического института (филиала) Томского госуниверситета:

- Вуз не запрашивает в правоохранительных органах данные об абитуриентах. Так что Максиму, который получил предупреждение, это не помешало бы поступить на любой факультет. К тому же такие административные наказания снимают через год. Но факт его вынесения останется "в памяти" информцентра ГУВД навсегда. Это может помешать поступлению в спецслужбы - там такую информацию учитывают.

Подготовила Нина Рузанова

Парламент

В Госдуме прокомментировали скандал с водой в Барнауле

Ситуация в барнаульском поселке Сибирская Долина, жители которой пытаются докричаться до местных властей по поводу качества воды, не осталась без внимания депутатов Госдумы. "РГ" поговорила по этому поводу с народными избранниками.

Ранее, как сообщала "РГ", к решению проблемы подключился депутат от КПРФ Сергей Шаргунов, который обратился к генпрокурору с просьбой опротестовать судебное решение о штрафе, наложенном на участницу акции Диану Заварзину. Кроме того, он направил обращение к губернатору Алтайского края, в котором просит в кратчайшие сроки начать строительство водонапорной башни со станцией водоочистки.

Зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что жители поселка правы, что добиваются решения назревшей проблемы, но все же он обратил внимание на то, что они попытались решить вопрос не в правовом поле. Ведь речь идет об организации несогласованной акций с участием несовершеннолетних. При этом закон направлен именно на защиту интересов самого несовершеннолетнего, защиту его здоровья и безопасности, отметил замглавы комитета. "Есть проблема с водой и власти не предпринимают мер - жители должны обращаться в том числе в прокуратуру, - подчеркнул депутат. - Реакция в таких случаях достаточно оперативная, так как в данном случае ситуация напрямую связана с безопасностью граждан, состоянием их здоровья". Если же такое официальное обращение было и не был дан официальный ответ, то разобраться обязан вышестоящий орган прокуратуры, который, как показывает практика, не затягивает с проверкой, отметил Выборный. В целом он рекомендовал в таких случах не ориентироваться на устные заверения сотрудников полиции, как это произошло в данной ситуации. "Таким образом, требования жителей обеспечить их качественной водой заслуживают активной поддержки со стороны власти. Но решение этой проблемы необходимо осуществлять исключительно в рамках закона", - резюмировал депутат.

Цель у Максима была действительно благородной - помочь землякам в их желании иметь чистую воду. Фото: Из личного архива Максима Ломакина

Но полностью ли закон на стороне чиновников? Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова напомнила, что есть и другая норма, о которой нередко напоминает Верховный суд РФ, когда разбирает такие дела. А именно - положение КоАП о том, что при малозначительности административного правонарушения судья, орган, либо уполномоченное должностное лицо могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием. В данном случае эта норма вполне применима, считает депутат. Она сообщила, что связалась с одним из участников этой истории - несовершеннолетним Максимом Ломакиным, который в том числе сообщил и о предстоящем судебном заседании, где будет разбираться вопрос организации фотосессии. "Жду решения суда вместе с Максимом, если что, сразу буду обращаться в Генпрокуратуру, - обещала Лантратова. - Максим настоящий патриот, мы должны непременно ему помочь, как и он помогает своим односельчанам". В целом же парламентарий полностью на стороне жителей поселка, ведь с 2006 года они не могут пользоваться водой, за которую платят, как за питьевую. "Сейчас им обещана вода к 2023 году, но они не очень в это верят, так как земля - частная, и как ее изымать - непонятно, - рассказала депутат. - Губернатор, по мнению местных жителей, дезинформирован, ему не докладывают о реальном положении дел".

Зампред комитета по промышленности и торговле по промышленности и торговле Александр Тереньтев, который представляет в ГД Алтайский край, не понаслышке знает о проблеме с водой в регионе. "Коллегу Сергея Шаргунова поддерживаю, - заявил он. - У меня в работе на сегодняшний день обращения жителей о ненадлежащей воде из 12 районов края, а также из Барнаула. Почти везде Роспотребнадзор фиксирует отклонения, некоторые показатели превышены в разы. Где-то дело сдвигается с мертвой точки, где-то нет". Депутат заверил, что продолжит системно отстаивать права жителей Алтайского края на чистую воду.

Комментируя расторопность в привлечении участников акции к ответственности, Терентьев заявил, что подобную оперативность хотел бы видеть в отношении лиц, ответственных за обеспечение качественной водой жителей. "Наказывать социально ответственных граждан, культурно заявивших о своих правах на самые элементарные нужды, - это формализм, который не решает ни одну из проблем, озлобляет людей и порождает недоверие к органам власти", - подчеркнул он.

Подготовила Татьяна Замахина