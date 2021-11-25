При аварии на шахте в Кузбассе погиб один человек

Медикам не удалось спасти шахтера, пострадавшего при задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белово.

- Один человек погиб, - сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

- 43 пострадавших госпитализировали в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, - сообщил "РГ" представитель регионального центра медицины катастров Антон Дужик. - Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На шахте ведутся работы по поиску 49 шахтеров, пропавших при задымлении. Их судьба пока неизвестна. На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.

В настоящее время 236 человек вывели на поверхность, продолжается эвакуация.