В Следственном комитете России сообщили о том, что в Кемеровской области задержаны трое руководителей шахты "Листвяжная": 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Напомним, что 25 ноября текущего года поступило сообщение о том, что в горной выработке ООО "Шахта "Листвяжная" произошло задымление. Погибли люди. По последним данным, которые сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах, в аварии на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека. Но это - предварительные данные. Среди погибших, уточняет источник (и опять же - по предварительным данным), 6 спасателей.

Следствием было возбуждено уголовное дело по статье, наказывающей за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. "В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, - говорится в сообщении СК России. - В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись. В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу".

Ранее сообщалось, что причиной инцидента на шахте "Листвяжная", по словам заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, стал взрыв метана. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков.