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25.11.2021 21:37
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура: Предварительная причина ЧП на шахте "Листвяжная" - взрыв метана

Текст: Владислав Куликов
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил журналистам, что, по предварительным данным, причиной ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стал взрыв метана.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", - сказал он. По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области / ТАСС
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Напомним, утром в шахте "Листвяжная" на глубине 250 метров произошло задымление. По данным источников ТАСС, сначала загорелась угольная пыль в вентиляционной штольне, после чего дым распространился по всей шахте. Источники "Интерфакса" полагают, что пожару предшествовал взрыв.

По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков. По последним данным, которые приводит "Интерфакс", погибли 14 человек - 11 шахтеров и три спасателя. 49 человек пострадали. 35 шахтеров числятся пропавшими без вести.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В свою очередь, официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники ведомства в текущем году провели 127 проверок шахты "Листвяжная". "Выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, прибывший на место ЧП, сообщил журналистам, что спасатели приостановили до утра работы на аварийной шахте.

Фото: sergey_tsivilev/ instagram.com
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"Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана", - сказал он.

Все спасатели в настоящее время поднимаются на поверхность, сообщает "Интерфакс".

Судьба троих спасателей, отправившихся на поиски горняков в шахте, остаётся неизвестной. "При проведении поисково-спасательных работ одно из отделений МЧС России в составе 6 человек перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы. В настоящее время обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба троих спасателей пока неизвестна", - сообщает пресс-служба МЧС России.

В свою очередь, пресс-служба правительства региона уточняет, что в настоящее время "идет разработка дальнейшего плана действий".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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