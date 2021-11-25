В Кузбассе нашли тела троих пропавших в шахте горноспасателей

На шахте "Листвяжная" обнаружены тела трех сотрудников бригады дымозащиты, пропавших при поисково-спасательных работах.

- Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, - сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

Остальных пропавших горноспасателей пока не нашли.

Как уже сообщала "РГ", бригада звена дымозащиты перестала выходить на связь перед тем, как в шахте возникла угроза повторного взрыва. Власти Кузбасса приняли решение приостановить операцию по поиску 35 горняков на шахте "Листвяжная". На месте выработок концентрация метана превышала 6 процентов, оксида углерода - более 0,25 процента. Отделения горноспасателей экстренно покинули шахту. Однако одно из звеньев не поднялось на поверхность.

При себе у спасателей имелись кислородные баллоны. Но срок их действия составлял всего четыре часа.