В Кузбассе приостановили поиск пропавших шахтеров из-за угрозы взрыва

Власти Кузбасса приняли решение приостановить поисково-спасательную операцию на шахте "Листвяжная".

- На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6 процентов, оксида углерода - более 0,25 процента, - сообщает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 18:00 погибли 11 человек, - подтвердили "РГ" в правительстве Кузбасса. - В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек.

Напомним, взрыв в шахте "Листвяжная" произошел около 8 часов 35 минут по местному времени. По предварительным данным, в одном из штреков произошел хлопок метановоздушной смеси, затем начался пожар и сильное задымление.

В этот момент под землей находились 285 горнорабочих. 239 из них удалось поднять на поверхность. Без вести пропали несколько десятков горняков из двух рабочих смен. Из-за сильного задымления связь с ними была потеряна.

Однако надежда на то, что шахтеры обнаружатся живыми, теряется с каждым часом поисковых работ. К концу рабочего дня стало известно, что пропавшие горняки не найдены до сих пор. Изначально местные власти сообщали о том, что газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая. Но в шестом часу вечера горноспасатели были вынуждены экстренно покинуть шахту - появилась угроза нового взрыва.

Отмечается, что поисково-спасательные работы будут возобновлены, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.