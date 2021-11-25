В Кузбассе на шахте "Листвяжная" пропало звено спасателей

В Кузбассе при поисковых работах на шахте "Листвяжная" пропало одно звено спасателей. Бригада звена дымозащиты перестала выходить на связь.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты. Информацию подтвердили в МЧС. В звене должно быть 4-5 человек.

Предположительно, спасатели могут находиться в самой дальней точке шахты. При себе у них имеются кислородные баллоны, срок действия которых составляет четыре часа.

Напомним, сегодня вечером власти Кузбасса приняли решение приостановить операцию по поиску 35 горняков на шахте "Листвяжная" из-за угрозы повторного взрыва. На месте выработок концентрация метана превышала 6 процентов, оксида углерода - более 0,25 процента.

Отделения горноспасателей экстренно покинули шахту. Однако одно из звеньев до сих пор не поднялось на поверхность.

Тем временем в Кузбасс из Жуковского прибыл спецборт МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном. Самолет совершил посадку в аэропорту Кемерова. Чуприян вместе с рабочей группой министерства отправится на шахту "Листвяжная". В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, спасатели отряда Центроспас, медицинские работники.