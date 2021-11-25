В Кормиловке открылся Дом культуры

На открытии Дома культуры в поселке Кормиловка в зрительном зале не было свободных мест, несмотря на введенные QR-коды. Сюда впервые приехал Омский академический симфонический оркестр.

В поселок Кормиловка впервые приехал Омский академический симфонический оркестр. Исполняли первую часть Симфонии No 40 Моцарта. Фото: Министерство культуры Омской области

Музыканты исполнили классику и произведения из голливудских кинофильмов, что стало настоящим сюрпризом. "Я не могла оторвать глаз от наших мальчишек и девчонок, купивших билеты по "Пушкинской карте", - призналась "РГ" директор дома культуры Любовь Писаренко. - Многие впервые услышали живую симфоническую музыку. Какие были аплодисменты!"

Сельский клуб в рабочем поселке построили в 1959 году. За это время здание пришло в полный упадок. Но благодаря нацпроекту "Культура" в 2020 году начался капремонт. Сегодня, как говорят кормиловцы, их дом культуры - самый яркий и красивый в райцентре. "За три года в Омской области привели в порядок около 50 домов культуры, - рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов. - И эту работу мы продолжим в 2022 году". В обновленные сельские дома культуры будут выезжать филармония, омские театры, музеи, чтобы у жителей отдаленных поселков была возможность увидеть лучшие.

И это не исключение из правил. Новые или обновленные дома культуры продолжают открывать во всех регионах. Это современные комфортные пространства. В поселке Новостройка место для культурного отдыха получили более 400 местных жителей. В березовском доме культуры появилась уютная коворкинг-зона с интерактивной доской, открылась студия звукозаписи для вокальных коллективов. На улице оборудовали сцену с амфитеатром, зоны отдыха, детскую площадку.

А в Саратовской области в этом году откроют пять домов культуры. Новый год для сельчан станет двойным праздником. Один из них - в селе Карпенка. Здесь новый дом обретут тринадцать клубных формирований и любительских объединений, шесть из них - для детей и подростков.