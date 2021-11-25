В Кузбассе окажут помощь семьям погибших шахтеров

В Кузбассе всем родственникам погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная" будет оказана помощь.

- Подготовлены программы по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших, - сообщает правительство Кузбасса.

Представитель компании "СДС-Уголь" Татьяна Думенко была растеряна и не смогла пояснить "РГ", какая именно помощь будет оказана погибшим при взрыве шахтерам. Однако отметила, что вопрос о дополнительных выплатах прорабатывается.

Напомним, взрыв в горной выработке в рабочем поселке Грамотеино прогремел сегодня около 8 часов 35 минут утра по местному времени. По предварительным данным, в одном из штреков "Листвяжной" произошел хлопок метановоздушной смеси.

После взрыва в шахте начался пожар и сильное задымление. В этот момент под землей находились 285 горнорабочих. 239 из них в настоящее время удалось поднять на поверхность в первые часы после аварии. Еще 46 горняков остаются в шахте, 11 из них погибли. Поиски пропавших продолжаются.