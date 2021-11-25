В Кузбассе семьям погибших шахтеров выплатят по 2 миллиона рублей

В Кузбассе руководство шахты "Листвяжная" приняло решение дополнительно выплатить семьям погибших шахтеров по 2 миллиона рублей.

- Помимо положенных по законодательству выплат, семьи погибших получат от предприятия по 2 миллиона рублей, - сообщила "РГ" представитель компании "СДС-Уголь" Татьяна Думенко.

Дополнительные выплаты также будут начислены пострадавшим при аварии горнякам. Сумма компенсаций будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.

Напомним, сегодня при взрыве в шахте "Листвяжная" погибли 11 горняков. Судьба еще 35 шахтеров до сих пор неизвестна.