В Ставропольском крае нашли пропавшую 10-летнюю девочку

В четверг утром в городе Невинномысске успешно завершилась операция по розыску пропавшей 10-летней школьницы. Выяснилось, что она со вчерашнего дня находилась у своей одноклассницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как ранее писала "РГ", девочка пропала днем 24 ноября. Она вышла после уроков из местной школы и направилась в сторону дома, но затем исчезла. В 22.30 заявление о пропаже ребенка поступило в дежурную часть городского отдела полиции.

- В результате работы полицейские обнаружили девочку дома у одноклассницы. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - уточнили в ведомстве.

Правоохранители поблагодарили всех, кто участвовал в ночных поисках пропавшей. По словам полицейских, немало неравнодушных люди помогали им, а другие готовы были присоединиться к операции. Стоит отметить, что к поискам готовы были подключиться более 30 волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Однако на сей раз их помощь не понадобилась.

Координатор отряда в Ставропольском крае Дмитрий Батин отметил, что в подобной ситуации дети не всегда понимают серьезность ситуации, поэтому их безопасность должны более ответственно обеспечивать взрослые.

- Когда пропадает ребенок, всегда виноваты взрослые. Мы должны объяснять, прививать правила безопасности, следить, чтобы подобное не происходило, - сказал Батин.