В Ленобласти назвали сроки обязательной вакцинации студентов и пожилых

Роспотребнадзор по Ленинградской области назвал сроки, в которые в регионе должна быть проведена обязательная вакцинация от коронавируса студентов и граждан старше 60 лет.

Как следует из текста постановления, подписанного главным санитарным врачом Ленобласти Ольгой Историк, первый компонент вакцины эти категории должны получить до 15 января, второй - до 15 февраля. В документе указывается вообще-то три категории граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Это граждане старше 60 лет, совершеннолетние студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, а также люди с хроническими заболеваниями.

На заседании регионального правительства, которое прошло накануне, Ольга Историк заявила, что в первую очередь необходимо стремиться кпривить пожилых граждан, у которых диагностированы хронические заболевания. Как указано в документе, в первую очередь речь идет о пациентах с диабетом, ожирением, а также сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями.

По оценкам регионального управления Роспотребнадзора, к 15 февраля сделать прививки от COVID-19 должны не менее 80 процентов от граждан, попадающих в категорию людей, подлежащих обязательной вакцинации.