Смотреть и снимать кино помогает "Северный характер"

В Мурманске 25 ноября в 13-й раз открывается фестиваль "Северный характер", вошедший в план мероприятий председательства России в Арктическом совете. Проводится он при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.

Фестивальные фильмы горожане начали смотреть еще до официального открытия - прямо с 22 ноября, а вечером 24-го радостно встречали участников и гостей. Причем нас, прилетевших из Москвы, прямо с самолета привезли в кинотеатр "Сполохи", работающий… под открытым небом. Да, представьте себе, морозный вечер, минус 20, кругом снег, а стойкие зрители, согреваясь чаем, который им тут же наливают из горячего самовара, смотрят короткометражки на большом экране, установленном на фасаде Мурманского областного театра кукол. Это давняя традиция "Северного характера": никакие морозы ему не помеха.

Начинался фестиваль в 2008 году как профессиональная встреча телевизионных журналистов, работающих в условиях Арктического севера соседствующих стран - России, Норвегии, Швеции, Финляндии. Скоро стало понятно, что ограничиваться телепрограммами не следует. Чтобы привлечь зрителей и повысить статус и резонанс фестиваля, нужно сближаться с кинематографом.

Так появились конкурсы документального кино с двумя форматами: "Фильм до 60 минут", "Фильм до 90 минут". Журналистские работы участвуют в номинации "Телевизионные программы".

Позже добавился конкурс игровых короткометражек. Начиная с прошлого года, в программу включили конкурс игровых картин. На 13-м фестивале их семь: это "Архипелаг" Алексея Тельнова о российско-шведской научной экспедиции на Шпицберген; семейная драма "День мертвых" Виктора Рыжакова; история о расставании любящих супругов на фоне провинции - "Глубинка" Йона Блохеда (Швеция); рефлексия на тему режиссуры - "Конец фильма" Владимира Котта; криминальный триллер "Мистериум: Эффект Марко" Мартина Зандвлиета (Дания и Германия); печальный "Он" - о подавлении мужского начала в мужчинах в эпоху "MeToo" от режиссерки из Норвегии Гуро Брусгорд. И прославленное "Купе номер 6", которое покажут сразу после церемонии открытия.

Финский режиссер Юхо Куосманен сделал совершенно русский по духу фильм с участием российских актёров, на который сердечно откликаются зрители всех мировых фестивалей. Весной в Каннах "Купе" отмечено престижным призом за лучшую режиссуру, позже выдвинуто от Финляндии на "Оскар". В северных краях интерес к этому фильму особый, ведь героев - финскую девушку и русского парня - судьба сводит в поезде дальнего следования, который едет в Мурманск.

Бесплатными показами разнообразного кино задачи фестиваля не исчерпываются. Важная стратегическая цель - популяризация северного кинематографа, возможное строительство киностудии в будущем. И уже сейчас - содействие и помощь кинематографистам, готовым снимать в Мурманске и области. Ведь своеобразие города и его окрестностей придает фильмам неповторимый колорит, природа тут исключительной красоты. В 2018 году усилиями фестивальной команды с успехом прошел первый локейшн-тур для режиссеров и продюсеров. Президент "Северного характера" Светлана Солдатова уверена, что такие туры полезны и необходимы, чтобы продвинуть Мурманскую область как съёмочную площадку для российских и зарубежных кинематографистов.

В 2019 году в Мурманске создан Центр развития кинопроизводства. Работает киношкола. В программе коротких документальных фильмов (всего их 28) продюсерский центр "Северный характер" представляет 27-минутный "Карантин" Дарьи Монастыревой и Юрия Ерофеева - о годовалом мальчике Мише, которому неравнодушные мурманчане всем миром собирали средства на срочно необходимое дорогое лекарство. В программе игровых короткометражек - маленькая трогательная история на семь минут "Кот пойдет со мной" выпускницы местной киношколы Екатерины Мавлютовой.

Журналистов России и Норвегии 26 ноября свяжет во время традиционного фестивального Медиофорума специально организованный телемост. В Мурманске его участники и зрители соберутся в "Океан-холле" отеля "Меридиан", в норвежском арктическом городке Тромсё - в старейшем кинотеатре "Венденстеатр". Тема этого года - "Журналистика в эпоху изоляции". Предстоит обсуждение насущных вопросов: как изоляция повлияла на представление о жизни в других странах; кто и каким образом формирует сегодня образы жителей иностранных государств для внутренней публики; как журналисты помогают сохранить дружеские отношения между соседними странами.

Все мероприятия и показы организованы с учетом ковидных ограничений.

Международное фестивальное жюри, в которое вошли Алексей Рудаков - режиссер, сценарист, актер; Герильд Маусет, актриса (Норвегия); Екатерина Головня - режиссер и директор московского Дома кино; Елена Захарова - актриса; Дали Окропидзе - киновед (Грузия); Валентина Свенсон - режиссер и продюсер (Швеция); Майкл Хатчисон-Рейс - журналист и медиа-тренер (Финляндия); Владимир Щегольков - режиссер, - оценит 89 конкурсных работ и объявит призеров 27 ноября.

Отдельным и очень ожидаемым событием станет презентация на большом экране сериала Владимира Щеголькова "Везет" с Евгением Цыгановым в главной роли. Ведь его снимали в Мурманске и городе Кировске Мурманской области с февраля прошлого года по февраль нынешнего. В массовых сценах участвовало более тысячи северных жителей. Так что это во многом их праздник.