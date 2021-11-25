В Эрмитаже с 1 декабря вернут льготы для посетителей

С 1 декабря в Эрмитаже будут возвращены часть льгот на посещение, ранее отмененные из-за сложной эпидситуации. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Прежде всего возвращение льгот касается детей: ребята до 14 лет смогут посещать музей бесплатно. Что касается подростков и молодежи, то для них, как напомнил директор Эрмитажа, действует "Пушкинская карта" . Также бесплатно посещение в любой день для ряда категорий инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Будет восстановлено бесплатное посещение Эрмитажа в каждый третий четверг месяца. И оно касается очень многих категорий, в том числе пенсионеров, детей любого возраста, сотрудников музеев. Впрочем, как показала практика, третий четверг месяца был отнюдь не самым посещаем днем. Скорее наоборот. То есть граждане предпочитали заплатить, но пойти в Эрмитаж именно тогда, когда им удобно.