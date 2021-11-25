В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря

В Петербурге на 27 декабря перенесено введение QR-кодов в непродовольственных магазинах и точках общепита. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, антиковидные документы должны были начать требовать уже с 1 декабря. В ближайшее время городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле подготовит разъяснения для бизнеса, как проверять документы.

Известно, что посетить непродовольственный магазин, например, салон обуви, с 27 декабря можно будет по предъявлении одного из документов: QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, справки из поликлиники (также о вакцинации или болезни), или же медотводом. Но справка о медотводе должна предъявляться вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Те, у кого нет справок, могут предъявить просто отрицательный ПЦР-тест.

Также релизе Смольного говорится, что с 27 декабря заселиться в гостиницу можно будет только на основании антиковидных документов. Причем, если гражданин предъявляет ПЦР-тест, то ему необходимо сдавать новый анализ каждые три дня. Проживание в отеле возможно только при отрицательном результате тестирования.