Постановление правительства Санкт-Петербурга от 25 ноября 2021 года № 918 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-20 постановления слова "По 28.11.2021" заменить словами "По 31.01.2022".

1.2. Абзацы седьмой - одиннадцатый пункта 2-1 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"с 26.11.2021 наличия у всех посетителей (за исключением лиц, вступающих в брак, а также посетителей, не достигших возраста 18 лет) документов, которыми в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (далее - Приказ № 1053н) подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против коронавирусной инфекции (далее - вакцинация), если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Посетители (за исключением лиц, вступающих в брак, а также посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации (далее - вакцина), или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.3. Абзацы второй - шестой пункта 2-5.9 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"С 26.11.2021 прием и размещение в домах отдыха граждан, за исключением граждан, не достигших возраста 18 лет, допускается при условии наличия у них документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

пере несение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Граждане (за исключением граждан, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.4. Абзацы пятый - девятый пункта 2-5.10 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"с 27.12.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет, документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

пере несение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Посетители (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.5. В абзаце десятом пункта 2-5.10 постановления слово "девятого" заменить словом "десятого".

1.6. Пункт 2-5.10 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"на оказание услуг общественного питания, осуществляемое в помещениях предприятий общественного питания при гостиницах исключительно в отношении граждан, проживающих в этих гостиницах".

1.7. Абзацы десятый - четырнадцатый пункта 2-5.12 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"с 26.11.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет, документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

пере несение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Посетители (за исключением лиц, вступающих в брак, а также посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.8. Абзацы третий - седьмой пункта 2-5.13 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"с 26.11.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет, документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

пере несение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Посетители (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией;".

1.9. Абзацы пятый - девятый пункта 2-5.15 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"С 27.12.2021 осуществлять работу объектов розничной торговли (за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли моторным топливом, заправочных электростанций для зарядки электрических транспортных средств, объектов розничной торговли, нс имеющих торгового зала, а также объектов розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, и (или) продовольственных товаров) при условии наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет, документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

пере несение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Посетители (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.10. Абзацы пятнадцатый - восемнадцатый пункта 2-5.23 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"с 26.11.2021 наличия у всех посетителей (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет) документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Посетители (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет, и посетителей театров), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления;".

1.11. Абзац двадцатый пункта 2-5.23 постановления изложить в следующей редакции:

"В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.12. Абзацы пятый - девятый пункта 2-5.29 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"с 26.11.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет, документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Посетители (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.13. Дополнить постановление пунктом 2-5.33 следующего содержания:

"2-5.33. С 27.12.2021 осуществлять прием и размещение граждан, за исключением граждан, не достигших возраста 18 лет, в гостиницах при наличии у них:

либо отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до дня заселения, при условии предъявления через каждые 72 часа после заселения нового отрицательного результата указанного лабораторного исследования;

либо документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.14. В абзаце первом пункта 2-42, абзацах первом, втором и девятнадцатом пункта 2-50 и пунктах 3.3 - 3.5 постановления слова "по 28.11.2021" заменить словами "по 31.01.2022".

1.15. Абзацы второй - шестой пункта 2-42 постановления изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего пункта не распространяется на работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет, имеющих документы, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.16. Абзацы восьмой - шестнадцатый пункта 2-50 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"обеспечения с 26.11.2021 наличия у всех участников соответствующего мероприятия, в том числе спортсменов, тренеров, судей, иных лиц, обеспечивающих его проведение, а также посетителей (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет) документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Участники и посетители спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

Проведение с 26.11.2021 конгрессно-выставочных мероприятий численностью более 40 человек по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга допускается при условии наличия у всех участников и посетителей (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет) документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.

Участники и посетители конгрессно-выставочных мероприятий численностью более 40 человек (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга усилить контроль за соблюдением требований и рекомендаций, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Постановление № 121) и настоящим постановлением.

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга до 15.12.2021 представить в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга предложения:

по введению дополнительных запретов и ограничений, направленных на противодействие распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 27.12.2021 по 09.01.2022, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, объектов розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность;

по усилению контроля за соблюдением запретов и ограничений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

4. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:

до 26.11.2021 актуализировать методические рекомендации по вопросу реализации требований, установленных Постановлением № 121 и настоящим постановлением, в части, касающейся ограничений допуска посетителей на территории отдельных объектов;

до 22.12.2021 рассмотреть предложения исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, указанные в пункте 3 постановления, и представить план их принятия и реализации Губернатору Санкт-Петербурга.

5. Установить, что разъяснения по вопросам применения настоящего постановления в части, касающейся документов, подтверждающих перенесение гражданином заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), завершение гражданином вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наличие у гражданина медицинских противопоказаний к указанной вакцинаций, осуществляется Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2 - 1.5, 1.7 - 1.13, 1.15 и 1.16, вступающих в силу с 26.11.2021, и пункта 1.6, вступающего в силу с 27.12.2021.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







