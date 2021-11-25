Жителя Калининграда оштрафовали за оскорбления в интернет-чате

Житель Калининграда заплатит штраф в пять тысяч рублей за оскорбление соседа в интернет-чате. Такое решение принял мировой судья по результатам прокурорской проверки. Теперь пострадавшая сторона может обратиться с гражданским иском и потребовать компенсацию морального вреда.

Любители полить ближнего грязью часто не знают, что в российском Кодексе об административных правонарушениях есть статья "Оскорбление". За унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, физическим лицам назначают штраф в три - пять тысяч рублей. Если действие было публичным - во время выступления перед зрителями, в СМИ или в общественном пространстве в интернете, штраф составит уже от пяти до десяти тысяч рублей.

Именно такое публичное оскорбление, да еще и в нецензурной форме, нанес калининградец своему соседу в общедомовом чате. Мужчины повздорили на бытовой почве. Однако сосед не стал отвечать агрессией на агрессию, а решил наказать своего обидчика рублем. Он обратился в прокуратуру.

- Прокуратура Московского района Калининграда провела проверку, по ее результатам было возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщила старший помощник прокурора региона Ирина Ивонинская.