В Астраханской области изменили режим QR-кодов для общепита

В Астраханской области внесли изменения по ограничениям для работников сферы общественного питания. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор региона Олег Князев.

- Теперь работники кафе и ресторанов, работающих на вынос и доставку товаров, могут не требовать от посетителей предъявлять QR-кода и другие документы, подтверждающие, что они вакцинированы или имеется медотвод, - говорится в сообщении.

Сотрудникам торгово-развлекательных центров разрешается приступать к исполнению своих обязанностей при условии прохождения первого этапа вакцинации от COVID-19. Ранее требовалось быть или привитым двумя компонентами вакцины или иметь справку о медицинских противопоказаниях.

Жители региона обязаны предъявлять на входе в ТРЦ паспорт и QR-код. Исключение сохраняется для посещения пунктов вакцинации и продуктовых отделов, если у них имеется изолированный проход.

На 25 ноября в Астраханской области зарегистрировано 13 102 подтвержденных случая заражений коронавирусной инфекцией.