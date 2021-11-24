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24 ноября 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 24 ноября 2021 года № 534-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 23.11.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в пункте 20 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- абзац первый изложить в новой редакции:

"20. Установить, что деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по предоставлению услуг в сфере общественного питания (за исключением реализации продукции общественного питания и покупных товаров навынос, доставки заказов), культуры, физической культуры и спорта, услуг по демонстрации кинофильмов допускается при наличии у работников, получателей услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов (сведений):";

- в абзаце седьмом слово "работникам," исключить;

- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"- допуск в указанные здания, строения, сооружения (помещения в них) работникам, в том числе осуществляющим свои трудовые функции в объектах, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет), при наличии у них документа, удостоверяющего личность, и QR-кода, или одного из документов, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, или документа, подтверждающего проведение профилактической прививки первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением объектов розничной торговли продовольственными товарами, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), в которых изолирован проход к указанным объектам";

- дополнить абзацем следующего содержания:

"Посещение гражданами (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) объектов, указанных в настоящем пункте (за исключением пунктов вакцинации и объектов розничной торговли продовольственными товарами, к которым изолирован проход, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и QR-кода или одного из документов, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области О.А.Князев



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