В Крымском университете построят космопарк

Новости

Гарри Бардин стал почетным гражданином Оренбурга 11:15
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем 11:15
СК возбудил уголовное дело против треш-блогера из Москвы 11:01
В Кузбассе при аварии на шахте погибли 6 человек 11:01
Хаяо Миядзаки рассказал о своем последнем мультфильме 11:00
Иммунитет после вакцины "Спутник М" сформировался у 93,2% подростков 10:59
Особняк из фильма "Дом Гуччи" сдадут в аренду на одну ночь 10:56
В Екатеринбурге 103-летняя пациентка победила коронавирус 10:56
Фальков: Все больше абитуриентов стремятся связать свою жизнь с медициной 10:49
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск 10:34
Психотерапевт дал советы, как избежать стресса в "Черную пятницу" 10:34
В Кузбассе среди пропавших на шахте 48 горняков есть погибшие 10:33
ВОЗ назвала непривитых основными распространителями коронавируса 10:30
ЧП на шахте "Листвяжная" срочно обсудят на правкомиссии 10:26
СК возбудил дело после аварии на шахте в Кузбассе 10:22
Более 30 мигрантов погибли при аварии лодки у берегов Франции 10:20
Умер актер из "Санта-Барбары" Лу Кателл 10:16
Приставы начали принудительное взыскание с Telegram 12 млн рублей штрафа 10:13
В Московском зоопарке заснули восточноевропейские белогрудые ежи 10:12
В Кузбассе после аварии на шахте 48 горняков не выходят на связь 10:10
США соберут один авианосец из двух 10:10
В зоне аварии на ТЭЦ-3 Норильска уменьшился уровень загрязнения 09:55
В Москве блогер справил нужду на стенд с портретом ветерана 09:38
В Дании вновь ввели обязательное использование масок из-за COVID-19 09:33
В МГУ преподавателей без прививки отстранили от занятий со студентами 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 10:29
Рубрика: Общество

В Крымском университете построят космопарк

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Космический павильон ориентировочной стоимостью 80 миллионов рублей появится в Ботаническом саду Крымского федерального университета, где в дальнейшем планируется создать Science Park.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Крымские биологи разработали технологию микроклонирования орхидей

- Космический павильон - это один из проектов программы "Приоритет 2030" и первый шаг к созданию на базе нашего ботанического сада большого научного парка, - пояснил ректор КФУ Андрей Фалалеев. - Мы выбрали такую тематику, поскольку это интересно и познавательно. Космос - это инновационные технологии и самая современная наука. Работа в космосе связана с экстремальными условиями, и все высокие научные технологии изначально были предназначены для этой отрасли, а уже после какие-то из них стали частью нашей жизни.

Павильон станет доступен для демонстрации научных достижений и технологий студентам и школьникам уже в 2022 году. Самой привлекательной его частью, скорее всего, станет планетарий.

- Наполнение проекта будет зависеть от научных задач, стоящих перед нашими учеными, - пояснил ректор. В этих вопросах мы советуемся с ИТМО, Российской академией наук, экспертами, в частности Олегом Котовым - летчиком-космонавтом, Героем России и почетным профессором КФУ. В целом Science Park станет научно-популярной площадкой с экспозиционными комплексами, интерактивными лабораториями и объектами культурного наследия. При этом капитальных зданий на территории строить не планируется. Это позволит максимально сохранить природный потенциал уникального биологического объекта - ботанического сада.

Science Park Крымского федерального университета - это инновационный научно-образовательный комплекс для популяризации науки и технологий. Его экспериментальные площадки создадут с максимальным использованием ресурсов природной среды на базе инновационных технологий. В рамках проекта на территории Ботанического сада планируют построить новые инфраструктурные и экспозиционные объекты. Так, на площадке "Экспериментариум" дети в интерактивном режиме смогут познакомиться с различными научными экспериментами и законами физики.

Справка "РГ"

Сейчас в Крыму познакомиться с космосом и его тайнами можно, съездив в Крымскую астрофизическую обсерваторию РАН в поселке Научный. Ее специалисты проводят обзорные и тематические учебные и научно-популярные лекции-экскурсии. При благоприятных погодных условиях днем с помощью телескопа можно разглядеть Солнце, а вечером - объекты вечернего неба. Сейчас в Научном 17 оптических телескопов, в том числе и второй по величине оптический телескоп в России - 2,6-метровый телескоп им. академика Г.А. Шайна. Это первый в Европе и до настоящего времени единственный работающий гамма-телескоп второго поколения, оснащенный фотополяриметром, уникальный комплекс солнечных телескопов.

Антон Шкаплеров поделился новым космическим фото Крымского моста
В регионах Общество Образование Общество Космос Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

СК возбудил дело после аварии на шахте в Кузбассе
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку"
Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями
Приставы завели на Twitter шесть новых дел о взыскании штрафов
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ