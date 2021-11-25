В Крымском университете построят космопарк

Космический павильон ориентировочной стоимостью 80 миллионов рублей появится в Ботаническом саду Крымского федерального университета, где в дальнейшем планируется создать Science Park.

- Космический павильон - это один из проектов программы "Приоритет 2030" и первый шаг к созданию на базе нашего ботанического сада большого научного парка, - пояснил ректор КФУ Андрей Фалалеев. - Мы выбрали такую тематику, поскольку это интересно и познавательно. Космос - это инновационные технологии и самая современная наука. Работа в космосе связана с экстремальными условиями, и все высокие научные технологии изначально были предназначены для этой отрасли, а уже после какие-то из них стали частью нашей жизни.

Павильон станет доступен для демонстрации научных достижений и технологий студентам и школьникам уже в 2022 году. Самой привлекательной его частью, скорее всего, станет планетарий.

- Наполнение проекта будет зависеть от научных задач, стоящих перед нашими учеными, - пояснил ректор. В этих вопросах мы советуемся с ИТМО, Российской академией наук, экспертами, в частности Олегом Котовым - летчиком-космонавтом, Героем России и почетным профессором КФУ. В целом Science Park станет научно-популярной площадкой с экспозиционными комплексами, интерактивными лабораториями и объектами культурного наследия. При этом капитальных зданий на территории строить не планируется. Это позволит максимально сохранить природный потенциал уникального биологического объекта - ботанического сада.

Science Park Крымского федерального университета - это инновационный научно-образовательный комплекс для популяризации науки и технологий. Его экспериментальные площадки создадут с максимальным использованием ресурсов природной среды на базе инновационных технологий. В рамках проекта на территории Ботанического сада планируют построить новые инфраструктурные и экспозиционные объекты. Так, на площадке "Экспериментариум" дети в интерактивном режиме смогут познакомиться с различными научными экспериментами и законами физики.

Справка "РГ"

Сейчас в Крыму познакомиться с космосом и его тайнами можно, съездив в Крымскую астрофизическую обсерваторию РАН в поселке Научный. Ее специалисты проводят обзорные и тематические учебные и научно-популярные лекции-экскурсии. При благоприятных погодных условиях днем с помощью телескопа можно разглядеть Солнце, а вечером - объекты вечернего неба. Сейчас в Научном 17 оптических телескопов, в том числе и второй по величине оптический телескоп в России - 2,6-метровый телескоп им. академика Г.А. Шайна. Это первый в Европе и до настоящего времени единственный работающий гамма-телескоп второго поколения, оснащенный фотополяриметром, уникальный комплекс солнечных телескопов.