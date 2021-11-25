Все школы и детсады на Кубани возобновили работу

Ранее закрытые на карантин школы и детские сады в Краснодарском крае уже работают. Как сообщили в оперштабе региона, сейчас полностью закрытых учебных учреждений в крае нет. Однако, остаются на самоизоляции отдельные классы школ, группы в детских садах и техникумах.

- Закрыты 84 группы в 48 детских садах, 197 классов в 107 школах и 14 групп в 7 колледжах и техникумах, - уточнили в оперштабе.

По данным министерства образования Краснодарского края, закрытые классы и группы есть практически во всех районах и крупных населенных пунктах региона: в Геленджике, Краснодаре, Сочи, Новороссийске и других. На начало ноября полностью закрыты на карантин были пять детских садов, три школы и Армавирский техникум. Сейчас ситуация там нормализовалась.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что за последние сутки в регионе выявлены 790 случаев заболевания COVID-19, среди них 90 несовершеннолетних пациентов. При этом 110 человек в больницах края находятся на ИВЛ, еще 7 в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО.